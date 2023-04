Banksy-Ausstellung in Frankfurt - ohne Banksy

Alles so schön bunt hier: Die Ausstellung "The Art of Banksy - Without Limits" gastiert in Frankfurt. Kunstwerke von Banksy sind allerdings nicht zu sehen. Die Event-Ausstellung umfasst ausschließlich Reproduktionen der Werke des weltberühmten Street Artists. Auf den ersten Blick zu erkennen ist das allerdings nicht.