Erneuerung der Deutschherrnbrücke: Bahn erkundet Baugrund

Die denkmalgeschützte Deutschherrnbrücke in Frankfurt soll grundlegend erneuert werden. Die Bahnbrücke über dem Main am Osthafen ist von 1913. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind mit der Erneuerung umfangreiche Bauarbeiten verbunden. Und damit diese möglichst ohne Einflüsse auf den Bahnverkehr ablaufen, soll neben der Deutschherrnbrücke eine zusätzliche entstehen. Damit die neue Brücke solide geplant werden kann, untersucht die DB in den nächsten Wochen großflächig die Beschaffenheit des künftigen Baugrundes, wie das Unternehmen mitteilte.

Ein Spezialunternehmen führt dabei zunächst von einem Ponton im Main aus Bohrungen am Rande der Fahrrinne der Wasserstraße durch. Diese gehen bis zu 90 Meter in die Tiefe. Parallel sollen zehn bis 50 Meter tiefe Bohrungen auch am südlichen Mainufer sowie entlang der Gleise zwischen Eyssenstraße und Hanauer Landstraße durchgeführt werden. Vereinzelt kann es dadurch zu Einschränkungen oder Umleitungen auf den Geh- und Radwegen sowie leichten Lärmbeeinträchtigungen am Wochenende kommen. Die Baugrunduntersuchungen sollen bis voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein.