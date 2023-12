Frau erstochen - Verdächtige in U-Haft

Eine 59 Jahre alte Frau steht im Verdacht, in Wetzlar eine 35 Jahre alte Frau in einer Wohnung erstochen zu haben. Die Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei heute gemeinsam mitteilten. Die 59-Jährige hatte demnach am vergangenen Samstag selbst die Einsatzkräfte alarmiert und einen leblosen Menschen in einer Wohnung gemeldet. Herbeigeeilte Rettungskräfte stellten den Tod der 35-Jährigen fest. Die 59-Jährige wurde in der Wohnung festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge erlag das Opfer einer Stichverletzung. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Hintergründe sind noch unklar, ebenfalls in welcher Beziehung die beiden Frauen zueinander standen.