Neuer Beschluss: Lockdown wird verlängert

Nach stundenlangen Verhandlungen mit längeren Unterbrechungen haben Bund und Länder sich in der Nacht auf neue Corona-Beschlüsse geeinigt. Kurz gefasst: Die seit Monaten andauernden Beschränkungen werden bis zum 18. April verlängert. Über die Ostertage soll es einen besonders strengen Lockdown geben. Was das wiederum für Hessen bedeutet, darüber will Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Nachmittag (17 Uhr) in einer Pressekonferenz informieren.

Zuvor wird das Corona-Kabinett der schwarz-grünen Landesregierung über die neuen Beschlüsse beraten und die neuen Regeln für uns hier festlegen. Die bei den Beratungen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam vereinbarten Schritte müssen dann noch in einer neuen und zeitlich befristeten Verordnung für Hessen fixiert werden. Alle aktuellen Informationen zu Corona in Hessen finden in unserem Blog.