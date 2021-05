Boot leckt: Feuerwehr verhindert Kentern

Die Feuerwehr hat am Abend in Frankfurt ein Boot vor dem Kentern bewahrt. Am frühen Abend sei gemeldet worden, dass ein zehn Meter langes Boot am Wassersportclub nahe der Kaiserleibrücke ein Leck habe und zu sinken drohe, teilte die zentrale Leitstelle mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Stahlboot demnach am Anleger befestigt, hatte aber deutlich Schlagseite. Durch ein acht Zentimeter großes Loch im Rumpf drang Wasser ein. Der Besitzer war noch an Bord und versuchte, das Wasser aufzuhalten.

Für kurze Zeit drohte das Boot Richtung Steg umzukippen. Einige Feuerwehrleute stellten sich an Deck auf die gegenüberliegende Seite und bildeten so schnell ein Gegengewicht. Mit Tauchpumpen wurde das Wasser aus dem Schiff gepumpt, das Loch schließlich mit einem Holzstopfen provisorisch verschlossen. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Der Bootsbesitzer blieb unversehrt. Zur Schadenshöhe und der Ursache für das Leck machte die Feuerwehr noch keine Angaben.