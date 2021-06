Weitere Lockerungen im Kreis Kassel

Sollten Sie im Kreis Kassel wohnen und aktuell eine Person ihres direkten familiären Umfelds am Frühstückstisch vermissen, ein Tipp von mir: Schauen Sie mal an der Theke Ihrer Lieblingskneipe nach. Was in Frankfurt und vielen anderen hessischen Städten und Kreisen noch unmöglich ist, ist ab dem heutigen Dienstag in Nordhessen wieder offiziell erlaubt: gezapftes Bier in geschlossenen Räumen konsumieren. Oder, wie es das Sozialministerium nennt: Im Kreis Kassel gilt ab sofort Stufe 2 des hessischen Eskalationskonzepts. Heißt: Treffen sind wieder mit bis zu zehn Personen (plus Geimpfte, Genesene und Kinder) möglich, der Präsenzunterricht startet und die Gastronomie lädt endlich wieder in schlecht beleuchtete Innenräume.