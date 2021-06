Feuerwehreinsätze im Odenwald nach Starkregen

Blitz und Donner und vor allem jede Menge Regen gab es am Abend und in der Nacht auch im Odenwald. Keller in Wohnungen, Supermärkten, und einem Möbelhaus liefen voll, wie die Polizei dem hr sagte. Bei Lützelbach wurde nach Angaben der Polizei wegen umgestürzter Bäume die L3106 gesperrt. Auch der dortige Fußballverein, der 1. FC Rimhorn, wurde heftig getroffen: Dort wollten Vereinsmitglieder gerade den Fußballplatz wässern, als der Starkregen losbrach. Innerhalb kürzester Zeit stand das Spielfeld unter Wasser. In Michelstadt wurde ein Gullydeckel hochgespült, auf einer Kreisstraße landete Geröll auf der Fahrbahn. Auch in Breuberg musste die Feuerwehr helfen, um die Wassermassen in den Griff zu bekommen. Außerdem waren Einsatzkräfte am Morgen dabei, einen umgestürzten Baum auf einer Straße zu beseitigen. In Dieburg schlug ein Blitz in ein Dach ein.