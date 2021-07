Gründaus Kampf gegen die Fliegen-Plage

Seit Jahren wird Gründau (Main-Kinzig) im Sommer immer wieder von einer regelrechten Fliegen-Plage heimgesucht – und niemand weiß so genau, warum. Mit einem neuen Gutachten will die Gemeinde nun die Ursachen klären und Abhilfe schaffen. Für Ende Juli sei eine Aussprache im Beisein der Biologin aus Süddeutschland geplant, die das Gutachten erarbeitet hat. Dabei werde die Expertin ihre Erkenntnisse vorstellen und erläutern, so Bürgermeister Gerald Helfrich (parteilos).

Das Problem besteht bereits seit etwa fünf Jahren. Betroffen von den Quälgeistern ist vor allem der Ortsteil Lieblos, aber auch in Niedergründau und Rothenbergen sind die Fliegen Thema. Die Plage war zum einen in Zusammenhang gestellt worden mit der örtlichen Kompostierungsanlage, zum anderen mit dem Umgang der Einwohner mit Bio-Müll, was bei Bürgern teils zu Unmut geführt hatte.

Wegen des Ungeziefers hatte sich unter anderem die Bürger-Initiative "Fliegenplage Gründau" gebildet. Andreas Sonnenschein, Gründer der Initiative, sieht in dem neuen Gutachten nach eigenen Worten gute Ansätze. "Wir wollen eine dauerhafte Lösung mit allen Beteiligten", sagte er.