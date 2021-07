Weniger Fans im Stadion?

Der Streit um die Zuschauerzahlen im Waldstadion geht in die nächste Runde: Die Stadt Frankfurt will bei 10.000 Menschen bleiben, darunter mindestens 5.000 Getestete und Geimpfte. Dabei hatte das Sozialministerium am Sonntag klargestellt: Maximal 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sollen ab einer Inzidenz von 35 erlaubt sein. Vorher hatte es im Ministerium selbst einiges Hin und Her gegeben. Zuerst hieß es, mehrere Tausend Geimpfte und Genesene würden zusätzlich reingelassen. Die Eintracht hatte sich darauf verlassen und bereits Karten für das Testspiel am Freitag gegen Saint-Étienne verkauft. Der Verein kündigte daher an, zu klagen. Machen wir doch eine kleine Abstimmung: