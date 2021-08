Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Ich muss es sagen, wie es ist: Ich war schon einmal wacher. Nach einem liebevollen Stoß auf den Hinterkopf - klatscht - vom Kollegen, der schräg gegenüber von mir sitzt, einer rasant runtergeschütteten Tasse Kaffee und zwei Schlägen mit der eigenen flachen Hand auf die Wangen kann es aber auch schon los gehen an diesem Dienstag. Dann können wir ab jetzt also schauen, was der Morgen so bringt, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und Sie können mir bei Fragen, Anmerkungen und Wach-werd-Tipps gerne eine Mail schreiben. Andiamo!