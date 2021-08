Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Es ist Dienstag, auf geht es in den zweiten Morgenticker der Woche. Die Nacht war kurz, der Weg zur Arbeit kühl - danke der Nachfrage. Ohne Umschweife können wir, wenn Sie nichts dagegen haben, jetzt gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen, Anmerkungen und Klatsch und Tratsch können Sie mir gerne eine Mail schicken. Let's go!