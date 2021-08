Guten Morgen Hessen!

Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Schön, dass Sie den heutigen Dienstag mit unserem Frühticker starten und das zu so früher Stunde. Also schnappen Sie sich noch einen Kaffee und vielleicht schon was zum Schnabulieren. In den nächsten Stunden blicken wir auf die Meldungen aus der Nacht und vom Morgen sowie auf das, was noch heute noch wichtig wird. Mein Name ist Meliha Verderber, Sie können mich per Mail erreichen. Und los geht’s!