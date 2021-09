Los geht's

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen. In sieben Tagen geht der Sommer auch kalendarisch zu Ende, in zwölf Tagen ist Bundestagswahl und in drei Tagen ist auch schon wieder Wochenende. Langweilig wird es also erst einmal nicht. Und damit auch dieser Morgen ein guter Morgen wird, gibt es für Sie an dieser Stelle bis 10 Uhr die wichtigsten Nachrichten dieses Bundeslandes in kurzen Meldungen zusammengefasst. Morgenticker, Sie wissen schon. Mein Name ist Mark Weidenfeller. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Wünsche haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail.