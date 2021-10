Guten Morgen!

Schönen guten Morgen zusammen! Es ist wieder soweit, es ist Morgenticker-Zeit. Uff, Reime waren ja noch nie meine Stärke. Belassen wir es also lieber bei der einen Ausnahme und blicken jetzt zusammen auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen, Anmerkungen und Lieblings-Reimen können Sie mir gerne eine Mail schicken. Uuuund Abflug!