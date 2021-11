Trauer und Entsetzen in Witzenhausen

Nach der tödlichen Kollision eines Autos mit einer Gruppe von Schulkindern in Witzenhausen (Werra-Meißner) ist die Trauer groß. Gestern teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit, dass der 30 Jahre alte Fahrer den Wagen am Freitag womöglich vorsätzlich in die Gruppe gelenkt habe. Nun wird wegen Mordes ermittelt. Ein achtjähriges Mädchen war wenige Stunden später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren wurden schwer verletzt.

Der 30-Jährige wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Es gebe Verdachtsmomente dafür, dass er "an einer beträchtlichen psychiatrischen Erkrankung leidet und diese nach derzeitigem Erkenntnisstand ursächlich für den Tatentschluss gewesen sein könnte", berichteten die Ermittler. Die Stimmung im Ort sei "sehr bedrückend, gleich ob das jetzt ein Unfall war oder Vorsatz", sagte Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz (parteilos). Die Wendung in dem Fall sei "überraschend". Die meisten Bürger hätten angenommen, "dass etwas Medizinisches dahintersteckt".