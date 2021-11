"Magischer Mann" von Bad Emstal gesucht

Es war der 17. April 2021, in einer Bäckerei in Bad Emstal bei Kassel: An diesem Morgen begegnete eine Frau dem "magischen Mann", die beiden haben Blickkontakt. Seitdem geht er ihr nicht mehr aus dem Kopf - und deswegen sucht sie ihn nun per YouTube-Aufruf. Mit Playmobil-Figuren spielt sie in dem Trickfilm den romantischen Moment an der Brötchentheke nach. Eine Beschreibung gibt's - und die Angabe, dass er ein Roggenbrötchen bestellte. Sind Sie es? Seien wir nicht so, helfen wir mit - und suchen "den magischen Mann" von Bad Emstal.