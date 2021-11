Mehr Geld für impfende Arztpraxen

Nur rund Zweidrittel der in Hessen niedergelassenen Ärzte - etwas mehr als 2.000 - impfen gegen das Coronavirus. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen dem hr auf Anfrage mitgeteilt. Ab heute erhalten diese Ärzte für eine Impfung mehr Geld vom Bund: 28 statt 20 Euro sind es an Wochentagen, 36 Euro am Wochenende. Ob das mehr Ärzte dazu bringt, die wichtigen Booster in ihrer Praxis zu spritzen, bleibt abzuwarten. In diesem Beitrag erklärt eine Ärztin aus Eltville (Rheingau-Taunus), wo die Schwierigkeiten liegen.

Die KV rief unterdessen gestern dazu auf, nicht in Panik zu verfallen, wenn man nicht sofort einen Termin für die Drittimpfung bekommt. "Impfstoff gibt es in den meisten Fällen genügend, aber das Verhalten der teilweise panischen Menschen macht es den Praxen im Moment noch schwerer, als es ohnehin schon ist." Wichtig sei, zuerst die Risikogruppen zu impfen, die die Auffrischung am dringendsten bräuchten, sagte ein KV-Sprecher.