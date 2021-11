Weihnachtsmärkte in Frankfurt und Kassel eröffnet

Wir bewegen uns langsam, aber sicher, auf das erste Adventswochenende zu - und pünktlich dazu haben die ersten Weihnachtsmärkte geöffnet. Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern ist das in Hessen trotz der steigenden Corona-Zahlen möglich.

Hessens größter Weihnachtsmarkt hat gestern in Frankfurt begonnen. Mit einer größeren Fläche, aber weniger Buden will die Stadt das Bummeln trotz Corona-Pandemie sicher machen. Zudem gilt Maskenpflicht. Beim Verzehr von Bratwurst, Glühwein und Co. können die Masken an Ort und Stelle kurzzeitig abgenommen werden. In zwei Bereiche dürfen nur Besucher, die eine Corona-Infektion überstanden haben oder dagegen geimpft sind (2G).

Auch der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt in der Innenstadt hat seit gestern geöffnet. Abstand, Maske und Hände-Desinfektion gehören auch hier zu den Hygieneregeln; zudem gibt es 2G-Zonen für die Gastronomiebetriebe. Nach Kontrolle der entsprechenden Nachweise erhalten Besucherinnen und Besucher ein farbiges Armband.

Vorweihnachtliche Stimmung verbreitet seit gestern auch der Weihnachtsmarkt in Hanau, der unter 3G-Bedingungen stattfindet. In geschlossenen Hütten besteht 2G. In Wiesbaden beginnt heute der Sternschnuppenmarkt - darauf schauen wir später noch.