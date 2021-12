Landesamt will mehr Schutz für Wildbienen

231 Wildbienenarten hat man bei einem landesweiten Monitoring in diesem Jahr gezählt. Das sind nach Angaben des Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mehr als die Hälfte aller in Hessen lebenden Wildbienenarten. Aus den Wespenfamilien hätten die Biologen etwa ein Drittel aller Arten entdeckt. Vor allem in der Rheinebene waren es viele besonders wärmeliebende Arten. Für sie ist der Klimawandel bei uns gut. Die kälteliebenden Arten wandern dafür in die Höhe ab, so zum Beispiel die Bergwaldhummel. Sie steht auf der Roten Liste und fühlt sich inzwischen in der Rhön sehr wohl. Ob Tal oder Gebirge, alle freuen sich über bienenfreundliche Pflanzen und Bienenhotels im Garten, so das HLNUG.

Wildbiene. (Archivfoto) Bild © Imago Images

Umweltministerium Priska Hinz (Grüne) hatte bereits im Juni betont: "Vor allem bestäubende Insekten wie Wildbienen haben einen gewaltigen Anteil daran, dass es uns gut geht. Ohne sie können Pflanzen keine Früchte bilden, und Tiere und Menschen verlieren ihre Nahrungsgrundlagen."