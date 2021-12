Mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen

In mehreren hessischen Städten hat es gestern Abend Kundgebungen, Demonstrationen oder "Spaziergänge" gegen Corona-Maßnahmen gegeben. In Fulda seien rund 1.000 Menschen bei einem sogenannten Montagsspaziergang durch die Stadt gezogen, sagte ein Polizeisprecher. Alles sei friedlich verlaufen. Die Polizei habe die Personen begleitet und immer wieder auf die geltenden Corona-Regeln wie Abstand und Maske hingewiesen.

"Es verläuft alles sehr friedlich", sagte auch der Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden. In Limburg, Bad Homburg, Eschborn und Bad Schwalbach seien jeweils Gruppen von 15 bis 100 Personen unterwegs gewesen. Auch in Kassel gab es eine Veranstaltung. In Frankfurt sprach die Polizei zunächst von mehreren kleineren Gruppen in der Stadt.

Das Polizeipräsidium Gießen berichtete von mehreren nicht angemeldeten Versammlungen etwa in Gießen, Marburg, Wetzlar und Bad Nauheim. Zusammen zählten die Beamten rund 1.600 Teilnehmer. In Bad Vilbel (Wetterau) wurde eine mutmaßliche Verantwortliche vorläufig festgenommen, weil sie sich weigerte, ihre Personalien zu nennen. In Gießen wurden die Identitäten von etwa 30 Personen festgestellt. Sie müssen mit Anzeigen rechnen. Hier und da gab es Verstöße gegen die Corona-Regeln.