Corona-Proteste in mehreren Städten

In mehreren hessischen Städten hat es gestern Abend Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. In Mittelhessen sprach die Polizei von rund 3.000 Menschen, die an sogenannten „Montagsspaziergängen“ unter anderem in Gießen, Wetzlar, Herborn, Grünberg und Fernwald teilnahmen. Dabei stellte die Polizei Verstöße gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht fest.

Die Polizei Osthessen sprach von rund 1.000 Demonstrierenden in Fulda. Auch hier hätten die Teilnehmenden sich nicht an die geltenden Auflagen gehalten. Ein 35 Jahre alter Mann wurde vorläufig festgenommen, weil er einen Polizisten angegriffen haben soll. Die Polizei löste die Demonstrationen in Fulda und Gießen auf.