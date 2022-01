Bombendrohung in Kassel offenbar von Coronaleugnern

Wegen einer Bombendrohung ist am frühen Montagabend die Stadtverordnetenversammlung in Kassel vorzeitig beendet worden. Unbekannte hatten eine E-Mail geschickt, in der sie damit drohten, Sprengsätze zu zünden.

Die Wortwahl in der Drohmail deutet auf Impfgegner und Coronaleugner hin, das hat uns die Polizei heute Morgen bestätigt. Demnach hies es in der Nachricht "Ihr habt dem Volk den Krieg erklärt. Den Krieg, den könnt ihr haben!". In der Mail wurde mit mehreren Rohrbomben und Sprengsätzen gedroht, die um 18 Uhr explodieren sollten. Die Versammlung des Kasseler Parlaments war daraufhin etwa eine Stunde nach Beginn abgebrochen worden, Beamte hatten mit Sprengstoffspürhunden den Hörsaal der Kasseler Universität durchsucht, wo die Versammlung stattfand. Fündig wurden sie allerdings nicht.