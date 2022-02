Wolf streunt durch Wohngebiet

Stellen Sie sich vor, Sie bringen gerade den Müll zur Tür raus oder gehen zum Auto - und plötzlich läuft vor Ihnen ein Wolf entlang. In Homberg (Ohm) ist das am vergangenen Wochenende passiert. Am hellichten Tag streunte ein Wolf durch ein Wohngebiet und sorgte für Aufsehen. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) analysierte das Video einer Anwohnerin und bestätigte: Ja, das war ein Wolf. Mehr Infos dazu gibt es in unserem Beitrag - dort erfahren Sie auch, wie man sich am besten verhält. In Frankfurt muss ich damit wohl so bald nicht rechnen.