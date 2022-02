22.02.2022: Süßigkeiten-Quiz für Schüler in Gießen

Kommen wir zu dem schönen Thema des Morgentickers - dem 22.02.2022. Die Schüler und Schülerinnen an der August-Hermann-Francke-Schule in Gießen erwartet heute an diesem besonderen Datum eine süße Überraschung, wie mir einer ihrer Lehrer heute früh schon vor Schulbeginn verraten hat. Sie können bei einem Quiz einen Rucksack voller Süßgkeiten für ihre Klasse gewinnen. Und wie? Sie müssen schätzen, wie viele der bunten, runden Bonbons einer ganz bestimmten Marke (passend zum heutigen Datum) sich in dem Glas hinter der Fensterscheibe befinden. Vorab bekommt aber schon heute jeder und jede der 900 Schüler und Schülerinnen eine kleine Tüte Bonbons - um nach über 2 Jahren Pandemie etwas Fröhlichkeit in den Schulalltag zu bringen, wie mir Lehrer Stefan Ulbrich per Mail erklärte. Wie treffend!