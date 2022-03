Zunehmend Ausfälle im ÖPNV wegen kranker Fahrer

Wegen der steigenden Zahl an Fahrern mit Corona-Erkrankung verringern mehrere Linien in Hessen ihr Angebot. In Wiesbaden fällt seit gestern erneut eine Buslinie aus. Vier Linien fahren bis auf Weiteres eingeschränkt. Grund ist laut der Wiesbadener Nahverkehrsgesellschaft ESWE ein erhöhter Krankenstand wegen Corona. Eine externe Untersuchung nennt aber auch Managementfehler als Ursache. In Darmstadt fallen derzeit wegen Corona-Krankmeldungen zwei Straßenbahnlinien der HEAG mobilo aus. Drei Linien fahren eingeschränkt. Das gilt bis zum 8. April. Im Kreis Fulda ist kurzfristig ein Rufbus in Ebersburg wegen Krankmeldungen gestrichen.

Auch in Frankfurt beim Verkehrsunternehmen traffiq und beim NVV in Nordhessen gibt es einzelne Ausfälle. Hier werde aber nach Angabe der Unternehmen in der Regel ein Ersatz gefunden. In Offenbach gibt es zurzeit laut KVG keine Probleme.

Linienbus in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

