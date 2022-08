Hallo & guten Morgen

Ja, richtig, ich bin's wieder an den Morgenticker-Tasten: Heute ist mein zweiter Morgenticker in Folge und ich freue mich auf die nächsten vier Stunden mit Ihnen. Mal sehen, was Hessen heute so zu bieten hat.

Vielleicht lesen Sie gerade aus dem Urlaub in einer anderen Zeitzone mit, vielleicht aber auch wie immer in der S-Bahn oder beim Zähneputzen daheim. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ich bin in der Redaktion am Dornbusch in Frankfurt, die Zähne sind geputzt. Schreiben Sie mir gerne eine Mail, ich lese mit. Alternativ: Wir freuen uns auch über Ihre Fotos!