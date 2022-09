Verkehrsprobleme in Wiesbaden befürchtet

Wer gestern in Wiesbaden mit dem Bus fahren wollte, hatte mitunter einen schweren Start in die Woche. Denn seit dem ersten Schultag nach den Sommerferien gelten in der Landeshauptstadt deutlich ausgedünnte Fahrpläne - auf so gut wie allen Linien. Verlässlichkeit wollte der städtische Mobilitätsdienstleister Eswe Verkehr damit herstellen, nach Wochen mit vermehrten Ausfällen wegen fehlender Busfahrer. Doch daran haperte es am ersten Tag der Fahrplanumstellung noch, zumindest zu den Stoßzeiten.

Heute könnte es noch problematischer werden, denn in Wiesbaden steht eine große Straßensperrung an: Laut Eswe soll die zentrale Einfahrtsstraße nach Wiesbaden, die Mainzer Straße, gesperrt werden. Grund sind demnach Arbeiten an der Salzbachtalbrücke. Weil Autofahrer umgeleitet und dadurch die Straßen noch voller werden könnten, stünden vermutlich auch die Eswe-Busse mit im Stau. Pendlerinnen und Pendler sollten sich rechtzeitig auf den Weg machen. "Wer zwischen Mainz und Wiesbaden pendelt, sollte unbedingt auf die S-Bahnen ausweichen", hieß es vom Verkehrsunternehmen.