Guten Morgen 👋

Es ist Dienstagmorgen, 6 Uhr, schön mild draußen und Morgenticker-Zeit. Ich bin relativ wach, war gestern auf dem Main paddeln und bin immer noch ganz glücklich darüber. Sozusagen ein wenig Wochenend-Gefühl am Montag.

Wunderschööön: der Main in Frankfurt-Fechenheim! Bild © hr/Sophia Averesch

Wie immer erwartet Sie hier sonst das Wichtigste aus Hessen: Alles, was am Abend, in der Nacht und am Morgen so in unserem Bundesland passiert ist, erfahren Sie hier. Vorausgesetzt ich tippe bis 10 Uhr schnell genug in die Tasten. Ich bin Sophia Averesch und erreichbar per E-Mail. Auf geht's!