Basketball-WM-Helden in Frankfurt erwartet

Die frischgebackenen Basketball-Weltmeister betreten heute erstmals nach ihrem Coup in Manila hier in Frankfurt wieder deutschen Boden. Die Nationalmannschaft hatte sich am Sonntag auf den Philippinen zum ersten Mal in der Geschichte den WM-Titel gesichert. Es folgte eine lange Partynacht und ein noch längerer Rückflug. Wenn das Team um 8.50 Uhr in Frankfurt gelandet ist, geht die Feier gleich weiter. Denn wie so oft bei solchen großen Ereignissen wird Frankfurt die Sport-Helden in Empfang nehmen. Wie das ablaufen soll, können Sie hier nachlesen. So viel kann ich schon verraten: Es läuft anders ab als bei Empfängen von Fußball-Teams.