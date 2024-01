Bahn: Zwei große Streckensperrungen

Für Bahnfahrende fängt das Jahr nicht gut an - zumindest wer mit der S6 oder der Riedbahn fahren will, braucht in den nächsten Wochen gute Nerven und mehr Zeit. Die Strecke der S-Bahnlinie ist zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel (Wetterau) ab heute wegen Bauarbeiten erneut gesperrt, und zwar sieben Wochen lang. Danach soll die Ausbaustrecke nach sechs Jahren Bauzeit in Betrieb gehen. Die Bahn will nun neue S-Bahnsteige bauen und die restlichen Arbeiten an Schienen und Oberleitungen erledigen. Statt der S-Bahnen fahren Ersatzbusse. Regional- und Fernzüge werden umgeleitet, über Hanau, oder fahren nur eine verkürzte Strecke. Einige Fahrten werden ganz gestrichen. Die Sperrung dauert bis zum 19. Februar.

Außerdem ist die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim seit gestern Abend drei Wochen lang komplett gesperrt. Die Bahn will die marode Strecke generalsanieren. Die Hauptarbeiten sind ab dem Sommer geplant, jetzt beginnen aber schon die Vorarbeiten. Die Fernzüge werden über zwei andere Strecken umgeleitet. Die Fahrt dauert dadurch etwa eine halbe Stunde länger. Ein Drittel der Fernzüge entfällt ganz. Die Regionalzüge werden durch Busse ersetzt. Die Sperrung dauert bis zum 22. Januar.

Wie ihr trotz der beiden Sperrungen an euer Ziel kommen könnt, das haben wir für euch hier zusammengefasst.