Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohner in Bus untergebracht

In Kassel hat es Anfang der vergangenen Nacht in einem Wohnhaus gebrannt. Das Feuer war im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Nachbar hatte demnach den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer durch ein Kellerfenster bereits auf die Fassade des vierstöckigen Gebäudes übergegriffen. Die Feuerwehr konnte die Flammen jedoch rechtzeitig löschen, bevor der Wohnbereich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Während sich die meisten Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig ins Freie retten konnten, erlitt ein Mann eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Menschen fanden in einem bereitgestellten Bus der Verkehrsgesellschaft KVG Schutz vor der Kälte. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Schaden beträgt demnach rund 70.000 Euro.