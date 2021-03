Vettels neuer Rennwagen präsentiert

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Interesse an der Formel 1 ist über die Jahre immer mehr abgeflaut. Es ist ein wenig wie im Chemie-Unterricht früher in der Schule: Irgendwann war es eine Regel oder Neuheit zu viel und ich bin nicht mehr mitgekommen. In der Schule führte das zu so höchstens mittelguten Noten in manchem Fach, in der Formel 1 dazu, dass ich langsam nicht mehr eingeschaltet habe. Was ich aber bis heute gerne sehe: die pompösen Vorstellungen der neuen Rennwagen. Gestern war es wieder so weit: Unser Ur-Hesse Sebastian Vettel hat seinen neuen Aston-Martin-Boliden der Welt präsentiert. Und was soll sagen: Schaut chic aus. Sie wollen jetzt auch einen Blick drauf werfen? Dann hier entlang.