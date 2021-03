Briefwahl-Boom bei Kommunalwahlen

Gestern habe ich meine Briefwahlunterlagen in die Post gegeben. War das erste Mal für mich, bei allen anderen Wahlen bin ich immer ins Wahllokal geschlendert. Dazu habe ich diesmal aber pandemiebedingt nicht wirklich Lust. Und ich kann mir gut vorstellen, in Zukunft nur noch per Brief zu wählen, ist irgendwie ganz praktisch und vor allem kann man sich beim Ausfüllen der Wahlzettel richtig Zeit lassen und sich nebenher noch ein bisschen genauer über die Kandidaten und Kandidatinnen informieren. Wie es aussieht, durfte ich diese Erfahrung mit ganz vielen anderen Hessen und Hessinnen teilen: Bei den Kommunalwahlen zeichnet sich nämlich eine enorm hohe Briefwahlbeteiligung ab.

So hatte sich in Frankfurt wenige Tage vor den Wahlen am 14. März fast jeder dritte Wahlberechtigte dafür entschieden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Bei den vergangenen Wahlen vor fünf Jahren war es nur rund jeder Zehnte gewesen. In der Landeshauptstadt Wiesbaden hat sich die Zahl der Briefwähler und Briefwählerinnen im Vergleich zur letzten Kommunalwahl mehr als verdoppelt, hier hat sich diesmal fast jeder Vierte für die Abstimmung per Brief entschieden. In Darmstadt, Kassel und Gießen verdreifachte sich die Zahl jeweils. Ähnlich sieht es in kleinen Kommunen aus. Mehr zur Kommunalwahl erfahren Sie in unserem Wahl-Ticker.