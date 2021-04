Ein Drittel der Über-80-Jährigen noch ungeimpft

Es ruckelt an einigen Stellen, aber so langsam kommt ja doch Fahrt in die Impfkampagne. Immerhin schon eine Million Impfungen wurden in Hessen bis jetzt verabreicht. Allerdings sind von denjenigen, die am meisten Angst vor einem schweren Covid-Verlauf haben müssen, noch ganz viele ungeimpft: Die Rede ist von Menschen über 80.

Nach hr-Recherchen hat etwa ein Drittel der Über-80-Jährigen noch keine schützende Spritze bekommen. Rund 100.000 warten noch auf die Erstimpfung. Und das werde sich noch bis in den Mai ziehen, sagt ein Sprecher des Innenministeriums. Die Impfung der Über-80-Jährigen zieht sich auch deshalb in die Länge, weil in Hessen seit Ende Februar auch schon jüngere Menschen aus der zweiten Vorranggruppe geimpft werden - etwa Kita-Personal oder Lehrer und Leherinnen.