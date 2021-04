Der Edersee läuft über

Es ist, das darf ich Ihnen aus dem Redaktions-Innenleben verraten, ja immer so eine Sache, wie man eine Nachricht, Geschichte oder Meldung betitelt. Bei dieser Geschichte könnte folgende Überschrift gewählt werden: "Edersee läuft über". Ist völlig richtig, keine Frage. Aber wie sieht es denn mit folgender (zum Bild passender) Zeile aus: "Hier rauschen 80.000 Liter Wasser pro Sekunde in die Tiefe"? So hat meine Kollegin Sophia Averesch zumindest ihre Nachricht zum Edersee betitelt und ich bin, naja, ein wenig neidisch. Aber dann kann ich später Lob verteilen, ist doch auch schön. Bevor ich Sie nun endlich an die eigentliche Meldung verweise noch kurz der Überblick: Der Edersee ist aktuell so gut gefüllt wie zuletzt 2007. Starker Regen hat ihn zum Überlaufen gebracht. Nach Angaben der Stadt Waldeck (Waldeck-Frankenberg) betrug die Füllmenge am Mittwoch rund 101 Prozent. Jetzt aber ab zur Meldung: