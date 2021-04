Landesweite Inzidenz gesunken

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Hessen binnen 24 Stunden um 2.102 Fälle gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag (0 Uhr) mit. Im selben Zeitraum starben 19 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

Die landesweite Inzidenz sank von 175,5 am Vortag auf 169,9. Die höchste Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gibt es in der Stadt Offenbach (258,7). Frankfurt ist mit 196,2 unter die 200er-Marke gesunken. Die niedrigsten Inzidenzen haben die Kreise Darmstadt-Dieburg (108,8) und Wetterau (106,1).