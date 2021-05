Virtuelle Backstage-Tour von Badesalz

Das Comedy-Duo Badesalz startet eine virtuelle Backstage-Tour durch die Frankfurter Jahrhunderthalle. Bei dem interaktiven Format nehmen Gerd Knebel und Henni Nachtsheim die Besucher mit auf eine Reise hinter die Kulissen. Während der rund einstündigen "Backstage-Safari" schlüpfen die beiden in die unterschiedlichsten Rollen , von Heizungstechnikern, über ein Ehepaar bis hin zu den Garderoben-Damen. Was passiert eigentlich hinter der Bühne? Welche Dramen spielen sich kurz vor der Show ab? Um diese und andere Fragen geht es auf der Tour. "So erfährt man zum Beispiel, was die Service-Damen Moni und Hannelore im Laufe ihrer Tätigkeit bestimmten Stars schon so alles an Extrawünschen erfüllen mussten", heißt es auf der Homepage. "Oder man darf den Geschichten der Roadies lauschen, die eigentlich die wahren Helden der Bühne sind und schon so manch einem Star aus der Klemme geholfen haben." Tickets dazu können vom 17. Mai an rund um die Uhr am online eingelöst werden.