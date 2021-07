Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Guck an, es ist ja schon wieder Donnerstag, das Wochenende winkt uns mit einer Hand schon wieder zu. Nur ganz sachte, das weiß ich, aber immerhin ein wenig. Bevor hier alle direkt in Ekstase verfallen, könnten wir es uns bei dem Schmuddelwetter da draußen aber doch noch gemeinsam vor dem Morgenticker gemütlich machen. Oder was denken Sie? Also dann, lassen Sie uns doch gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und Sie können mir bei Fragen, Anmerkungen und anderem Klatsch und Tratsch gerne eine Mail schicken. Und los!