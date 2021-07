Guten Morgen!

Schönen guten Morgen zusammen! Es ist Donnerstag, der vorletzte Morgenticker der Woche steht an und der Verfasser dieser Zeilen muss sich aufgrund von Müdigkeit noch einmal kurz sammeln. So, Sekunde, fertig. Dann können wir ja jetzt gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen, Anmerkungen und Wach-werd-Tipps können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Ich werd' das Ding schon schaukeln. Let's go!