Corona-Ausbruch in Jugendcamp

In Wiesbaden dürfte die hohe Inzidenz auch auf einen Corona-Ausbruch in einem internationalen Jugendcamp zurückzuführen sein. 14 Menschen hatten sich dort mit dem Virus infiziert, wie die Stadt gestern meldete. Bei einer Routine-Testung am Sonntag waren zunächst vier Personen positiv getestet worden, bei der anschließenden Reihentestung fielen dann die weiteren Fälle auf. Bei den infizierten Personen handele es sich um eine Reisegruppe aus Spanien, die jetzt in Quarantäne ist. Zu den anderen Jugendlichen des Zeltlagers habe die spanische Jugendgruppe keinen Kontakt gehabt, berichtete die Stadt. Die Corona-Fälle der spanischen Teilnehmenden flossen in die aktuelle Statistik des Robert-Koch-Instituts mit ein: Nach einer Inzidenz von 15,4 am Mittwoch weist Wiesbaden nun eine von 22,3 auf.