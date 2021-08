Millionenschaden nach Brand in Fahrradladen

Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer in einem Hallenkomplex aus, in dem sich neben einem Fahrradladen auch ein Malerbetrieb befand. Rund 100 Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden damit beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde niemand. Da neben den Gebäuden auch zahlreiche Fahrräder, E-Bikes und eine Photovoltaik-Anlage zerstört wurden, wurde der Schaden auf über eine Million Euro beziffert. Die Brandursache ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte aber ein Akku den Brand ausgelöst haben.