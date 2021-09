Zeitkapseln aus der Dreikönigskirche geöffnet

Die Stadt Frankfurt hat das Geheimnis um die Zeitkapseln aus der Dreikönigskirche gelüftet: Darin befanden sich unter anderem Original-Zeichnungen der Baupläne, Listen von Mitgliedern des Magistrats aus den Jahren 1875 bis 1880 und der damaligen Stadtverordnetenversammlung sowie Visitenkarten. Manchmal sei die Vorfreude eben aufregender als der Inhalt, sagte Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker dazu. Dennoch sei der "Gruß aus der Vergangenheit" mit den Papieren "kulturhistorisch bedeutend".

Die beiden Zeitkapsel waren im Juni bei Sanierungsarbeiten am Turm entdeckt worden. Die Funde seien gescannt worden und sollen nach den Sanierungsarbeiten wieder in den Turm eingebaut werden - zusammen mit einem neuen Brief über die Sanierung und den Fund. Ungeklärt bleibt wohl die Frage, was in dem Fläschchen ist, das zusammen mit den Dokumenten in einer der Kapseln lag. Man habe es nicht öffnen können, ohne es zu zerbrechen. Die Spekulationen über den Inhalt reichten von Apfelwein bis Mainwasser.