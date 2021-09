Frankfurter Magistrat gewählt

Sechs Monate nach der Kommunalwahl kann Frankfurts neue Stadtregierung nun ihre Arbeit aufnehmen. Der Magistrat wurde gestern gewählt. Er kommt mit einem zusätzlichen Dezernat daher - und die Stadt hat mit Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) eine neue Bürgermeisterin.

Das neue Bündnis aus Grünen, SPD, FDP und Volt will frischen Wind in den Römer bringen. Ihr wichtigstes Thema soll der Klimaschutz werden. Die neue Regierung will viel Geld investieren in regenerative Energien und in die Anpassung der Stadt an den Klimawandel. Hier steht mehr.