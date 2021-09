Offizielles Ende der Impfzentren

In Hessen schließen heute - am letzten Septembertag - wie geplant die letzten hessischen Impfzentren, die die Kommunen im Auftrag des Landes errichten sollten. Corona-Impfungen werden aber weiterhin in Arztpraxen angeboten, daneben machen einzelne Kommunen zusätzliche Angebote. In Frankfurt wird das Impfzentrum beispielsweise in verkleinerter Form aufrechterhalten: Es ist weiter auf dem Messegelände, in der Halle 1.2 und von Montag bis Freitag für alle Impfwilligen geöffnet.