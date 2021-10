Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Ja, Sie sehen und lesen richtig, ich bin es wieder. Zweiter Morgenticker in Folge, ich hoffe inständig, Sie steigen nicht jetzt schon aus. Wenn Sie das hier also noch lesen: Ich freue mich, ab jetzt mit Ihnen an diesem Donnerstag gemeinsam auf den Morgen zu schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen, Anmerkungen und (berechtigter) Kritik können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Auf geht's!