Hallo!

Guten Morgen da draußen und herzlich willkommen zum Ticker an diesem stürmischen Donnerstag! Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin und mit dem Fahrrad in die Redaktion gefahren, was nicht die beste Idee war. Auf den Straßen hier in Frankfurt liegt nicht nur massiv Laub, sondern es sind auch viele kleine und große Äste von den Bäumen gefallen. Kurzum: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Schritt vor die Tür setzen.

Bis 10 Uhr fasse ich zusammen, was in der Nacht passiert ist, was heute Morgen los ist und was der Tag so bringt. Sollten Sie Fragen oder andere Anliegen haben, zögern Sie nicht, mir eine Nachricht zu schicken. Eins noch: Heute begleitet mich mein Kollege Marcel Sommer, der sich Ihnen später vorstellen und morgen tickern wird.