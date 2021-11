Los geht's

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen. Long time no see. Als ich das letzte Mal hier mitgespielt habe, waren die Freibäder noch offen, die Ampel war ausschließlich eine Lichtzeichenanlage im Verkehr und Weihnachten war ungefähr so weit entfernt wie Eintracht Frankfurt von der Champions League. Nun ja.

Da ich heute bereits draußen war, rate ich Ihnen, am besten im Bett liegenzubleiben und bis 10 Uhr dem Morgenticker zu frönen. An dieser Stelle gibt es in den kommenden vier Stunden nämlich die wichtigsten Nachrichten dieses Bundeslandes in leicht verdaulichen Häppchen. Mein Name ist Mark Weidenfeller. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Wünsche ans Christkind haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail.