Chemiestudent experimentiert in Wohnung und verletzt sich

Ein Experiment mit Chemikalien hat gestern Abend zu einem länger andauernden Einsatz der Feuerwehr in Niedernhausen (Rheingau-Taunus) geführt. Nach Angaben der Polizei hatte ein 22 Jahre alter Chemiestudent in seiner Wohnung wohl versucht, Folie in einer Lauge aufzulösen und dafür wohl einen gewöhnlichen Haushaltsreiniger verwendet. Im Laufe des Experiments sei ihm ein Glasbehälter zerbrochen, er verletzte sich an der Hand und rief den Rettungsdienst.

Von der hinzu gerufenen Polizei und Feuerwehr wurden in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zahlreiche Chemikalien festgestellt, die der Student laut Polizei legal erworben, aber nicht sachgemäß gelagert hatte. Eine Spezialfirma sowie der Gefahrstoffzug des Rheingau-Taunus-Kreises rückten an, sicherten die Chemikalien und brachten sie an einen geeigneten Lagerort.

In dem Mehrfamilienhaus sind den Beamten zufolge 78 Mieter gemeldet. Elf von ihnen - die auf der Etage des Studenten wohnen - wurden evakuiert und verbrachten die Nacht in einem Hotel.