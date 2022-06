Lkw-Fahrer auf A7 bei Niederaula schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht bei einem Unfall auf der A7 bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, geriet der 43 Jahre alte Fahrer aus noch ungeklärter Ursache beim Abfahren von der A7 von der Fahrbahn, stieß gegen die Leitplanke und kam schräg im Grünstreifen zum Stehen. Die Einsatzkräfte mussten den 43-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik bringen. Es kam laut Polizei zu keinen Verkehrsbehinderungen, der Lkw muss allerdings am Morgen noch geborgen werden. Er war mit Altreifen beladen. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Kassel, an der Anschlussstelle Niederaula.