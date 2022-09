Pilotprojekt zur Lieferung von Lebensmitteln per Drohne

Der Drohnenhersteller Wingcopter probt gemeinsam mit der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS), unter anderem Lebensmittel in ländliche Gebiete auszuliefern. In dem Pilotprojekt sollen Güter des täglichen Bedarfs von einem Mittelzentrum aus per Drohne in umliegende kleinere Orte geflogen und dann per Lastenrad an die Kunden zugestellt werden, teilte Wingcopter in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) mit. Die ersten Flüge in Südhessen seien für das Frühjahr 2023 geplant. "Wir erwarten, dass sich durch den Einsatz von Lieferdrohnen die Anbindung des ländlichen Raums wieder verbessern lässt", sagte ein Sprecher der UAS. Das Bundesverkehrsministerium fördere das Projekt mit knapp 500.000 Euro.

Das Startup Wingcopter hat sich schon mit einem Millionen-Auftrag aus den USA sowie einem Großauftrag für Afrika einen Namen gemacht. Mehr über das Startup aus Weiterstadt erfahren Sie hier.